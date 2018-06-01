مواطنة تروي معاناتها وتراكم ديونها إلى 80 ألف ريال

عادل الحربي (صدى):

روت مواطنة أرملة معاناتها، بعد وفاة زوجها وتراكم الديون عليها، وتربيتها لثمانية أبناء وحدها.

وأوضحت المواطنة أنها اضطرت إلى الإستدانة لكي تشتري منزلا لأطفالها وبناتها اليتامى ، مشيرة إلى أنه مع مرور الوقت وكبر الأبناء زادت الأعباء.

وأشارت إلى أن أثنين من أبناءها يعانين من مرض الأنيميا المنجلية، الأمر الذي باتت فيه الحاجة مُلحة لتوفير الدواء لهما، وأغرقتها الديون التي بلغت نحو 80 ألف ريال.