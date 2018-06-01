داعية يجيز إفطار المشاركين في كأس العالم سواء لاعبين أو مشجعين

علي القحطاني (صدى):

في الوقت الذي يثير فيه الجدل حول حكم إفطار لاعبي المنتخب أثناء مشاركتهم في كأس العالم، أفتى داعية سعودي بجواز الإفطار لكل المشاركين في كأس العالم في روسيا، سواء لاعبين أو مشجعين أو إعلاميين أو حكاما.

وأوضح الباحث الشرعي الدكتور رضوان الرضوان أن المشاركين في كأس العالم جميعهم في حكم المسافر،سواء كان سفرهم يومين أو يزيد على ذلك أو يقل، ولهم كل رخص السفر من قصر وجمع في الصلوات والفطر في الصيام، خصوصا إن شق عليهم الصوم، مشيرًا إلى أن ” الدين يسر ” .

وتتجاوز ساعات الصيام في موسكو الـ 19 ساعة، لذا أجازت مراجع دينية للاعبي المنتخب السعودي الإفطار أثناء مشاركتهم، بينما شككت آراء أخرى في قضية جواز الإفطار للمشجعين والإعلاميين والعاملين في القطاعات المشاركة في كأس العالم.