إصابة نجم النصر بالرباط الصليبي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن إصابة نجم المنتخب السعودي الأولمبي سامي النجعي بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح النادي أن الفحوصات الطبية التي أجراها النجعي أثبتت وجود قطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به في ودية الأخضر الأولمبي أمام الإمارات.

وتمنى النصر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي عودة سامي النجعي إلى الملاعب قريبًا، داعيا له بالشفاء العاجل.

وشارك النجعي في 9 مباريات مع فريقه، خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، 6 منها كأساسي، و3 لقاءات كبديل.