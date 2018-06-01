بالفيديو.. حريق كبير في جامع العثمان بالخرج

حمود العنزي (صدى):

إندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمسجد العثمان الواقع بطريق الملك عبدالله بمحافظة الخرج .

وباشر الدفاع المدني الحريق، ويقوموا بإخماد الحريق الذي شب في قبة الجامع الذي لم يكتمل بناءه حتى الآن، ومبني على الطراز الإسلامي، على نفقة أحد رجال الأعمال.

وترجع الأنباء الاولية السبب وراء الحريق إلى أعمال اللحام في القبه الرئيسية للمسجد .