بالفيديو.. حريق كبير في جامع العثمان بالخرج
إندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمسجد العثمان الواقع بطريق الملك عبدالله بمحافظة الخرج .
وباشر الدفاع المدني الحريق، ويقوموا بإخماد الحريق الذي شب في قبة الجامع الذي لم يكتمل بناءه حتى الآن، ومبني على الطراز الإسلامي، على نفقة أحد رجال الأعمال.
وترجع الأنباء الاولية السبب وراء الحريق إلى أعمال اللحام في القبه الرئيسية للمسجد .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 1 ساعة
يا خراشي
يالهوتي
حريأة فزيعه أوي أوي…
سدأ إلمسل… معزم الخطر من مزتزغر الشرر 🔥
qlq[ عدد التعليقات: 2380 ] نشر منذ 1 ساعة
ماتوقع الدجاج يبيض هنا
الاجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ………………………………
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 50 دقيقة
نجر بن محماس لا يكثر على هاالصباح
واترك السماجه
الله يلطف على المسلمين من نار الحرائق ويستر على الدفاع المدني ويقويهم .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29106 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يستر على عباده