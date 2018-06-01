آخر المستجدات بواقعة الاعتداء على طبيب وزوجته بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

على خلفية الاعتداء على طبيب من جنسية عربية وزوجته بالسباب والضرب، قام مدير صحة منطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بزيارة المعتدى عليه بمستشفى النور التخصصي.

ووجه مطير بنقل زوجة الطبيب إلى سكن المستشفى لتكن بالقرب من زوجها، وتقديم كامل الدعم لهما طبياً وصحياً.

كان قد تم نقل الطبيب الذي يعمل في أحد المراكز الصحية التابعة لقطاع العدل بمكة، إلى مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه للضرب بحديدة من قبل ممارس صحي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الطبيب للاعتداء من قبل الممارس الصحي ذاته، حيث تم إيقافه من قبل وكان قد خرج بكفالة، واعتدى هذة المرة على الطبيب عند المركز، مسببا له إصابات عديدة بعد أن قام بضربه وزوجته التي تعرضت لكدمات متفرقة.

إقرأ أيضًا: