بالفيديو.. ” القصبي “: لم يكن علينا تمرير فترة الصحوة دون تعليق

نورة الشهري (صدى):

قال الفنان ” ناصر القصبي”، خلال لقائه، مع الإعلامي ” علي العلياني “، في برنامجه ” مجموعة إنسان “، إنه بدأ العمل علي فكرة مسلسل ” العاصوف “، منذ عشر سنوات تقريبًا مع المرحوم الدكتور “عبدالرحمن الوابلي”.

وأضاف ” القصبي”، أن الفكرة جاءت للمرحوم وكان مفادها أننا نريد تقديم عمل يوثق فترة السبعينيات بالمملكة ويستمر لفترة طويلة، وهو الأمر الذى جعلنا ندقق لمدة طويلة حتى توصلنا إلى 19 حلقة من العمل، ثم قمنا بتحديد الملامح الخاصة به.

وأكمل ” القصبي “، أنه لم يكن بإمكاننا ترك مرحلة الصحوة دون تعليق، وخاصة عقب تصريحات سمو الأمير ” محمد بن سلمان”، والتي كانت تمثل لنا الدفعة وإننا في الاتجاه السليم.