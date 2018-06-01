بالفيديو .. ” القصبي ” لـ ” الفوزان “: كلامك ليس بجديد ولا أحد يرضى بالإنفلات الأخلاقي

نورة الشهري (صدى):

رد الفنان ” ناصر القصبي”، اليوم الخميس، خلال لقائه التلفيزيونى في برنامج ” مجموعة إنسان “، علي تصريحات الشيخ عبد العزيز الفوزان، بإنها أراء قديمة وقد قيلت لهم منذ 15 عام، ولم تأتي بتجديد، وإنه مضى ونحن الباقين.

ووجه ” القصبي”، كلامه للشيخ ” فوازن “، ” من قال لك أننا مع الزنا أو مع العلاقات المحرمة، وكيف لك أن تقوم بتأليب الناس ضد عمل شعبي، كيف تجرأت علي فعل هذا “.

وأكمل ” القصبي “، أنه ليس معنى كل عمل تقدمه أنك تدعو له، مشيرًا إلى أنه هناك من يأخذون الجزئية التي يبغونها من العمل وينسون الباقي، مع العلم أن هذه بيئة شعبية موجودة، ولا أحد يرضى بالإنفلات الأخلاقي.

