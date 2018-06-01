بالفيديو .. ” القصبي ” لـ ” الفوزان “: كلامك ليس بجديد ولا أحد يرضى بالإنفلات الأخلاقي
رد الفنان ” ناصر القصبي”، اليوم الخميس، خلال لقائه التلفيزيونى في برنامج ” مجموعة إنسان “، علي تصريحات الشيخ عبد العزيز الفوزان، بإنها أراء قديمة وقد قيلت لهم منذ 15 عام، ولم تأتي بتجديد، وإنه مضى ونحن الباقين.
ووجه ” القصبي”، كلامه للشيخ ” فوازن “، ” من قال لك أننا مع الزنا أو مع العلاقات المحرمة، وكيف لك أن تقوم بتأليب الناس ضد عمل شعبي، كيف تجرأت علي فعل هذا “.
وأكمل ” القصبي “، أنه ليس معنى كل عمل تقدمه أنك تدعو له، مشيرًا إلى أنه هناك من يأخذون الجزئية التي يبغونها من العمل وينسون الباقي، مع العلم أن هذه بيئة شعبية موجودة، ولا أحد يرضى بالإنفلات الأخلاقي.
 
ناصر القصبي يرد على الشيخ عبدالعزيز الفوزان : كلامك قيل لنا من أكثر من ١٥ سنة #مجموعة_إنسان #ناصر_القصبي_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/CNnHistdai
— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) ٣١ مايو ٢٠١٨
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم أرني الحق حق وأرزقني اتباعه…
وأرني الباطل باطل وأرزقني اجتنابه…
وتوفني وأنت راض عني…
alfahd42[ عدد التعليقات: 17445 ] نشر منذ 3 ساعات
القصبي يمثل بيئة عاش فيها طبيعي يتقن العمل
اما قولك يا ناصر انه مضى ونحن باقين البقاء لله وسوف يسأل كل شخص عن ماعمل خيرا فخير او شرا فشر
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب انت ليش تمثل هذي الجزئية بالذات
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي مثلك مايمثل الانفسة ياقصبي
qlq[ عدد التعليقات: 2380 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اجمل ان نربي الدجاج البياض
qlq[ عدد التعليقات: 2380 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اجمل ان نربي الدجاج البياض
فتى الرياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
القصبي رجل عاقل وفاهم الدين من جميع جوانبه
القصبي ممثل ومبدع وفنان بامتياز
القصبي خلوق ومتواضع ومحب للجميع
القصبي يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق على الاف الاسر
القصبي يخاف الله
القصبي اضحكنا وافدنا وعلمنا وكشف المتسترين تحت عباءة الدين
القصبي شكرا لك شكرا شكرا لك
السالم[ عدد التعليقات: 1359 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الكلام قيل لنا من 15 سنه من قال لك اننا مع العلاقات المحرمه يقول يختاروا جزئيه من العمل ويبدي رايا فيها العمل زي الخطاب لابد يسمع كاملا كلا محاسب عن ماعمل
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 2 ساعتين
للتاريخ ياأستاذ ناصر:- هذا المسلسل من وجهة نظري المتواضعة ،لا يعتبر إضافة لك،إذا لم يكن سقطة لك وللدراما السعودية.
مع التحية والتقدير…
فيصل[ عدد التعليقات: 524 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفنان مسئول بما يقدمه وسيحاسب عليه ويؤثر على شريحة عريضة من الاشخاض
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفاسد يرى كل شيء في نظره حسن
فضيلة الشيخ الفوزان على حق
وانت يالقصبي على باطل مهما جملت حجتك
ولكن استغفر الله وتب اليه ولا تمادى بالمعصيه
المر[ عدد التعليقات: 1359 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيخ اكيد انه ماشاف العمل قيل له اوشاف جزئيه لكن كلا محاسب علي عمله ونيته انما الاعمال بالنيات
مستثمر قديم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ناصر انتقاداتك لتوجيه الشيخ الفوزان ارى انك تنتقد نفسك اولا يا صغير.. اللي امضى حياته في الدعوة والنصح والفقه ليس كمن امضاها مع النساء والمسكرات والمنكرات.. اعتذر عن ردي على هذا اللاموجود فحجته ضعيفه جدا امام الشارع الاسلامي.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1197 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ليس رأي الفوزان … بل كل الدعاة …. انا ضد التزمت بالدين… ولاكن الحق يقال…
يا ناصر اجلس مع نفسك وتفكر بأحاديث المصطفى وآيات القرآن ففيها القول الفصل حول ما تفعله….
نصيحه إذا بليت فإستتر ولا تكن سبب لبلاء غيرك فتحمل أوزارهم… نصيحة أنت لا تعلم متى يفاجأك ملك الموت فلا ساعة مندم ..كمّن معافا اصبح صحيح وما كان بدري إنه سيمسي بلحد تحت الأرض… ولك بزميلك الراحل ابلغ عبره
خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 50 دقيقة
مايخص الدين فيه ناس اولى بالكلام عنها
لكن المسلسل يدعي عادات مستحيل تكون من عادات المجتمع السعودي
ابرزها جلوس البنت مع ابن عمها دون غطاء
وغيرها وغيرها
عمل مسيء لمجتمعنا وكفى
اخوبدوهالله[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29106 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله المستعان