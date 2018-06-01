جيسوس يطيح بأحلام الجابر ويرفض تدريب الهلال

نواف السالم(صدى):

وصل رئيس نادي الهلال سامي الجابر، اليوم الخميس، إلى المملكة بعد انتهاء رحلته إلى لشبونة لمقابلة المدرب جورجي جيسوس.

وقالت صحيفة ” OJogo ” البرتغالية عقب عودة الجابر ، إن جورجي جيسوس رفض تدريب الهلال مقابل 10 مليون يورو.

ويبدو أن العجوز البرتغالي مازال يساوم الجابر؛ بينما يتمسك الأسطورة بأخر أمل لرغبته في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي.