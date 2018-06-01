جيسوس يطيح بأحلام الجابر ويرفض تدريب الهلال
وصل رئيس نادي الهلال سامي الجابر، اليوم الخميس، إلى المملكة بعد انتهاء رحلته إلى لشبونة لمقابلة المدرب جورجي جيسوس.
وقالت صحيفة ” OJogo ” البرتغالية عقب عودة الجابر ، إن جورجي جيسوس رفض تدريب الهلال مقابل 10 مليون يورو.
ويبدو أن العجوز البرتغالي مازال يساوم الجابر؛ بينما يتمسك الأسطورة بأخر أمل لرغبته في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحق يا كوتش زيدان استقال من تدريب الريال الملكي وفرصة كبيرة تتعاقد معه لتدريب الهلال
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 11 دقيقة
يعني 50000000 خمسين مليون ريال….؟
فش عارف فش أقول
فهد[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 6 دقائق
والله راح تكون الصفقة الاولي بالمملكة لو تعاقد مع زيدان
نوير[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 4 دقائق
فش عارف سر التمسك به في مليون مدرب