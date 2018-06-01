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جيسوس يطيح بأحلام الجابر ويرفض تدريب الهلال

جيسوس يطيح بأحلام الجابر ويرفض تدريب الهلال
نواف السالم(صدى):

وصل رئيس نادي الهلال سامي الجابر، اليوم الخميس، إلى المملكة بعد انتهاء رحلته إلى لشبونة لمقابلة المدرب جورجي جيسوس.

وقالت صحيفة ” OJogo ” البرتغالية عقب عودة الجابر ، إن جورجي جيسوس رفض تدريب الهلال مقابل 10 مليون يورو.

ويبدو أن العجوز البرتغالي مازال يساوم الجابر؛ بينما يتمسك الأسطورة بأخر أمل لرغبته في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 12 دقيقة

الحق يا كوتش زيدان استقال من تدريب الريال الملكي وفرصة كبيرة تتعاقد معه لتدريب الهلال

[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 11 دقيقة

يعني 50000000 خمسين مليون ريال….؟
فش عارف فش أقول

[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 6 دقائق

والله راح تكون الصفقة الاولي بالمملكة لو تعاقد مع زيدان

[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 4 دقائق

فش عارف سر التمسك به في مليون مدرب

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