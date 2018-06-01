الجيش اليمني يواصل التقدم ويحرر مواقع جديدة في حجة

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بقوات التحالف العربي اليوم، تحرير مواقع في أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة، ودحر مليشيات الحوثي الانقلابية منها .

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن عناصر الجيش نفذوا هجومًا على مواقع المليشيات الانقلابية في أطراف وادي حيران، وحرروا أجزاًء منها وكبدوا المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات .