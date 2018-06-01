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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد طاهر مجربي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد طاهر مجربي
تركي السالم(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، لذوي الشهيد وكيل الرقيب طاهر بن معبر مجربي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعيًا الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .

من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي .


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