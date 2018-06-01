على رأسهم جحفلي.. 5 لاعبين مرشحين للاستبعاد من قائمة الأخضر للمونديال

طلال الغامدي(صدى):

يترقب الجميع إعلان خوان بيتزي مدرب الأخضر عن الأسماء التي من المقرر أن يتم استبعادها من قائمة المونديال يوم الأثنين المقبل.

وبالتزامن مع اقتراب الكشف عن قائمة الـ 23 لاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم، برز عدد من الأسماء المرشحين للاستبعاد بقوة.

وجاءت الأسماء المتوقع استبعادها وفقًا لمقربين من معسكر الأخضر كالتالي: الحارس عساف القرني ومحمد جحفلي وعبد الله الخيبري ومحمد الكويكبي وهتان باهبري.