بالفيديو.. شيف يقطع البطاطس على بالون وهو معصوب العينين

بكين(صدى):

أثار طاهٍ صيني ، ذهول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لخوضه تحديًا خطيرًا في دقة التقطيع أعلى بالون.

حيث استطاع لين تشوداي ٥٠ عامًا، إظهار مهارات فريدة أمام الكاميرا، عن طريقة تقطيع البطاطس لشرائح صغيرة للغاية، بينما يستند على بالون وهو معصوب العينين.

أتم الطاهي الصيني تجربته دون أن ينفجر البالون، على الرغم من وضعه أعلى ثلاثة مسامير لجعل التحدي أكثر صعوبة، كما مرر شرائط البطاطس عبر فتحته إبرة ثلاث مرات لبيان مدى رقتها.