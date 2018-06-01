الداخلية تكشف تفاصيل قانون التحرش: حالة واحدة للتشهير بالجاني
أوضح اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه سيتم العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش بعد أيام، مشددًا على أن التحرش مجرم في المملكة وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأضاف ” التركي ” في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية ، أن نظام مكافحة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن النظام ألزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة من وقوع التحرش.
وأشار إلى أنه يتم استقبال البلاغات عن طريق مراكز الشرطة أو تطبيق ” كلنا أمن ” أو الاتصال على 999، موضحًا أنه في حالة تكرار جريمة التحرش سيتم تغليظ العقوبة.
وتابع : ” تقدير عقوبة المتحرش تعود إلى القضاء ” ، موضحًا أن النظام لم يتطرق إلى التشهير بالجاني ، قائلًا : ” لن يتم التشهير بالجاني إلا في حالة تضمن ذلك الحكم القضائي ” .
واستكمل : ” النظام يلزم الجهات العامة والخاصة عرض لوائح تأديبية والتعامل مع البلاغات بجدية ” ، مضيفًا أن تطبيق النظام ليس له علاقة بقرار قيادة المرأة للسيارة.
وفي السياق ذاته كشف المقدم طلال الشلهوب أن نظام مكافحة التحرش يعاقب كل من يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة التحرش، موضحًا أنه يعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش.
وأكدت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة، لافتة إلى أن النظام يشمل مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47887 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ,,
, قواكم الله ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي التطبيق…
ممكن وحده تتطوع وتتحرش بنجر …؟
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1192 ] نشر منذ 15 دقيقة
سوووال مهم خاصتن مع قرب السواقه… كاف تثبت الحورمه تعرضها للتحرش… ؟
اكيد الجواب عند حيكم القبيله الشيخ نجر…
لاكن نبا نسمع رايكم بالأوله….
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29093 ] نشر منذ 9 دقائق
بالتوفيق للجميع يا رب
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4413 ] نشر منذ 4 دقائق
نريد في مقابل قانون مكافحة التحرش
قانون مكافحة التبرج
فالكل يلزم حده
المتحرش يعاقب
والمتبرجه تعاقب