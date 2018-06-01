الداخلية تكشف تفاصيل قانون التحرش: حالة واحدة للتشهير بالجاني

بدر الحارثي: تصوير: محمد السعران(صدى):

أوضح اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أنه سيتم العمل بنظام مكافحة جريمة التحرش بعد أيام، مشددًا على أن التحرش مجرم في المملكة وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأضاف ” التركي ” في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية ، أن نظام مكافحة التحرش يراعي من تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن النظام ألزم القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة من وقوع التحرش.

وأشار إلى أنه يتم استقبال البلاغات عن طريق مراكز الشرطة أو تطبيق ” كلنا أمن ” أو الاتصال على 999، موضحًا أنه في حالة تكرار جريمة التحرش سيتم تغليظ العقوبة.

وتابع : ” تقدير عقوبة المتحرش تعود إلى القضاء ” ، موضحًا أن النظام لم يتطرق إلى التشهير بالجاني ، قائلًا : ” لن يتم التشهير بالجاني إلا في حالة تضمن ذلك الحكم القضائي ” .

واستكمل : ” النظام يلزم الجهات العامة والخاصة عرض لوائح تأديبية والتعامل مع البلاغات بجدية ” ، مضيفًا أن تطبيق النظام ليس له علاقة بقرار قيادة المرأة للسيارة.

وفي السياق ذاته كشف المقدم طلال الشلهوب أن نظام مكافحة التحرش يعاقب كل من يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة التحرش، موضحًا أنه يعاقب كل من يقدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش.

وأكدت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة، لافتة إلى أن النظام يشمل مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت.