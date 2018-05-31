الهلال يستغنى عن شراحيلي ويفكر في حارس محلي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن سعي إدارة الهلال للاستغناء عن أحمد شراحيلي بعد عودته من الإعارة لنادي الفتح.

وعلى جانب أخر يفكر الزعيم في التعاقد مع حارسمرمى محلي بديلًا للحارسين محمد الواكد ومروان الحيدري بعد الاستغناء عنهما.

وواصل الزعيم التدريبات، اليوم الخميس، والتي تركّزت على الجوانب اللياقية، إذ بدأ مدرب اللياقة عبدالعزيز الدوسري التدريب بتدريبات لياقية منوّعة باستخدام الكرة، تخللها تدريبات تكنيكية وواصل الرباعي محمد الشلهوب، عبدالله الحافظ، عبدالرحمن اليامي وناصر الدوسري برامجهم العلاجية والتأهيلية.