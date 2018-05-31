بالفيديو.. جحفلي يكشف أصعب اللحظات التي أبكته في مسيرته

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب المنتخب الوطني ونجم الهلال محمد جحفلي عن أفضل اللحظات وأصعبها التي مرت عليه في مسيرته حتى الأن.

وقال ” جحفلي ” ، إن أصعب اللحظات تلك التي أحرز فيها هدف الحسم في نهائي كأس الملك أمام النصر.

وأوضح أنه عندما جلس ليفكر ويعيد المشهد في ذهنه بكى؛ لأنه لم يكن يصدق أنه أحرز الهدف ،ولم يشعر بأحد عند التسجيل.

وعن المونديال، طالب الشباب بالمملكة أن يقفوا بجانب الأخضر ويشجعونه، لافتًا إلى أنه يثق في المنتخب وأنه سيقدم الأفضل في كأس العالم.