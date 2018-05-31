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بالفيديو.. ” التحالف ” يستهدف تحركات لمليشيات الحوثي داخل اليمن

بالفيديو.. ” التحالف ” يستهدف تحركات لمليشيات الحوثي داخل اليمن
فهمي محمد(صدى):

استهدفت قوات التحالف، اليوم الخميس، تحركات لعناصر مليشيات الحوثي في مناطق داخل اليمن.

وقالت ” مصادر محلية ” ، إن تحركات للمتمردين في مناطق داخل اليمن، تعرضت لقصف صاروخي، من قبل طائرات قوات التحالف لإعادة دعم الشرعية باليمن.

 

استهدافقواتالتحالفلمليشياالحوثي


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله ينصركم على ميلشيات الحوثي الارهابية الخائنة

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يعطيكم العافية ويوفقكم

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