بالفيديو.. ” التحالف ” يستهدف تحركات لمليشيات الحوثي داخل اليمن

فهمي محمد(صدى):

استهدفت قوات التحالف، اليوم الخميس، تحركات لعناصر مليشيات الحوثي في مناطق داخل اليمن.

وقالت ” مصادر محلية ” ، إن تحركات للمتمردين في مناطق داخل اليمن، تعرضت لقصف صاروخي، من قبل طائرات قوات التحالف لإعادة دعم الشرعية باليمن.

استهدافقواتالتحالفلمليشياالحوثي