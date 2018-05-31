بالفيديو.. ” التحالف ” يستهدف تحركات لمليشيات الحوثي داخل اليمن
استهدفت قوات التحالف، اليوم الخميس، تحركات لعناصر مليشيات الحوثي في مناطق داخل اليمن.
وقالت ” مصادر محلية ” ، إن تحركات للمتمردين في مناطق داخل اليمن، تعرضت لقصف صاروخي، من قبل طائرات قوات التحالف لإعادة دعم الشرعية باليمن.
فيديو | #التحالف_العربي يستهدف تحركات لميليشيا الحوثي داخل #اليمن. #الإخبارية pic.twitter.com/o7xStRlrJ5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2018
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فهد[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله ينصركم على ميلشيات الحوثي الارهابية الخائنة
تركي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يعطيكم العافية ويوفقكم