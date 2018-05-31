بعد الرحيل المفاجيء.. 10 مدربين مرشحين لخلافة زيدان

ماجد محمد(صدى):

أصبح ريال مدريد الإسباني الأن في صدد البحث عن مدرب جديد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان الذي أعلن عن رحيلة اليوم الخميس رسميًا عن تدرب الملكي.

وتضع إدارة القلعة البيضاء أمامها 10 أسماء مرشحين لخلافة زين الدين زيدان الذي توج بنهائي دوري أبطال أوروبا مع الريال قبل أيام .

وترصد ” صدى ” أبرز 10 مدربين مرشحين لخلافة المدرب الفرنسي.

يعد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الأرجنتيني لتوتنهام من بين المرشحين لقيادة الريال؛ حيث أنه جدد مؤخرا عقده مع النادي الإنجليزي، لكنه أحد المدربين الذين يفضلهم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

والمدرب الثاني هو الإيطالي أنطونيو كونتي والذي سيكون متاحا على الأغلب الصيف المقبل حيث من المرتقب أن يرحل عن تشيلسي.

وأرسين فينغر يأتي ضمن المرشحين بعد رحيله عن الأرسنال ، فمن الممكن أن يجد ما يبحث عنه على ملعب الملكي.

ويعد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا الذي مدد عقده مع “المانشافت” حتى 2022، من بين المرشحين؛ حيث تجمعه علاقة جيدة ببيريز.

ويأتي أيضًا من بين المرشحين كلا من : سانتياغو سولاري مدرب فريق الشباب ” كاستيا “، وخورخي سامباولي قائد كتيبة الأرجنتين، وماوريسيو ساري المدرب الإيطالي الذي ختم مسيرته مع نابولي بموسم رائع في الدوري المحلي.

كما يوجد ماسيمليانو أليغري المدرب صاحب الـ 50 عاما على قائمة المرشحين، بجانب مارسيلينو غارسيا تورال مدرب فالنسيا، وغوتي ابن ريال مدريد قد يحصل على فرصة من جانب إدارة النادي، استنادا إلى شعبيته الكبيرة بين الجماهير.

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