محكمة تقضي بسجن فنانة شهيرة 9 سنوات بسبب طليقها

القاهرة (صدى):

قضت محكمة جنح النزهة في مصر، اليوم الأربعاء، سجن المطربة الشعبية بوسي 9 سنوات، بعد ثبوت تورطها في إصدار شيكات بدون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

وكان طليق بوسي، قد اتهمها في دعاوى مرفوعة ضدها، بتحرير شيكات بقيمة 5 ملايين جنيه له، بدون رصيد.

وطعنت المطربة أمام المحكمة في جلسة سابقة، بالتزوير، مؤكدة أن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لذلك قررت المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها ومقارنة خطها بالخط الموجود على الشيكات.

يذكر أن الفنانة بوسي انفصلت عن طليقها، وكشفت في تصريحات تليفزيونية معلنة، أن سبب انفصالها عن طليقها لخيانته لها مرتين، إحداهما مع واحدة من صديقاتها.