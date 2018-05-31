العيسي يعتمد خطة القبول الجامعي لخريجي الثانوية العامة

نايف السالم(صدى):

وافق الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم رئيس اللجنة المركزية، على خطة القبول الجامعي في الجامعات والكليات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد استكمال دراسة الطاقة الاستيعابية ومقارنتها بأعداد الخريجين والخريجات والتوجهات الجديدة لسوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 ومحددات برنامج التحول الوطني 2020،

وتسعى الرؤية في تحقيق النسبة الأعلى في استيعاب طلاب وطالبات المملكة من خريجي الثانوية العامة مقارنة بالسنوات السابقة، والتوسع في القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومتابعة تنفيذها في ضوء خطة وبرامج القبول للعام الدراسي القادم، حيث بلغ عدد خريجي وخريجات هذا العام السعوديين من الثانوية العامة 345.320 طالب وطالبة.

وكشفت مؤشرات الطاقة الاستيعابية لخريجي الثانوية العامة الصادرة عن الإدارة العامة للمعلومات وقياس الأداء في وزارة التعليم عن توافر نحو 337,401 مقعداً دراسياً للطلاب والطالبات، منها 209,368 مقعداً دراسياً مخصصاً للجامعات الحكومية، وتشكل ما نسبته 62% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، و128,033 مقعداً دراسياً مخصصة للمؤسسة العامة للتدريب التقني، وتشكل ما نسبته 38% من إجمالي المقاعد المتاحة.

وتُعتبر جامعة أم القرى أكبر جامعة سوف تستقبل الطلاب والطالبات من ناحية توفر المقاعد، إذ تستعد الجامعة لقبول 14,765 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم، وتلتها في الترتيب جامعة القصيم، بطاقة استيعابية بلغت 13,698 مقعداً، وتبعتها جامعة جازان بطاقة استيعابية بلغت 13,575 مقعداً، وجاءت جامعة الإمام محمد بن سعود رابعاً بطاقةٍ استيعابيةٍ بلغت 13,550 مقعداً، وتقترب منها جامعة الملك خالد بأبها بطاقة بلغت 13,420 مقعدا دراسيا، بينما توفر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2300 مقعد للطلاب، وفي المقابل توفر جامعة الأميرة نورة 6000 مقعداً للطالبات.

وأوضحت المؤشرات الاستيعابية للقبول في الجامعات عن استحواذ البرامج الرئيسية على النصيب الأكبر من عدد المقاعد بنسبة تجاوزت 31%، أما ما يتعلق بالاستيعاب في البرامج الدراسية المباشرة فحاز مجال الأعمال والإدارة على النصيب الأكبر من عدد المقاعد بنسبة 17%، يليه مجال العلوم والرياضيات والحوسبة بنسبة 16%، ثم الانسانيات والفنون بنسبة 12%، فيما بلغت نسبة المقاعد في العلوم الصحية 9%، وتوزعت باقي النسب على مختلف التخصصات الأخرى المتاحة.

وأفادت المؤشرات أن منطقة الرياض يتوفر فيها ما نسبته 22.4% من المقاعد المتاحة، تليها منطقة مكة بما نسبته 21.6%، ثم المنطقة الشرقية بما نسبته 10% من إجمالي المقاعد.

يذكر أن المقاعد المتاحة والمشار إليها هنا لخريجي الثانوية العامة تقع ضمن اختصاص وزارة التعليم في التعليم الجامعي الحكومي، فيما تستوعب الكليات العسكرية والكليات الأهلية المختلفة عدداً من خريجي وخريجات الثانوية العامة وستسهم إلى جانب وزارة التعليم في استيعاب خريجي الثانوية العامة.