“سار” تُدرج رحلات إضافية لقطارات الركاب في أواخر رمضان والعيد

واس(صدى):

أدرجت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار “، رحلات إضافية في جدول رحلات قطارات الركاب بين محطاتها بالرياض، والمجمعة، والقصيم وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك بدءاً من 12 إلى 18 يونيو.

وأوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي في ” سار ” عمار النهدي، أن إدراج رحلات إضافية جاء تلبيةً للطلب المتزايد على رحلات قطار الشمال خلال الإجازة الرسمية لموظفي الدولة ومنسوبي القطاع الخاص التي تسبق عيد الفطر المبارك.

وذكر، أن الرحلات الإضافية تأتي بناءً على دراسة احتياجات عملاء ” سار ” ومتطلباتهم، حيث ستضاف إلى الرحلات اليومية المدرجة في جدول الرحلات، مبيناً أنه يمكن للراغبين في السفر عبر قطارات ” سار ” ، الحجز من خلال الموقع الالكتروني للشركة أو عبر التطبيق أو مكاتب بيع التذاكر في محطات الركاب.

وستكون مواعيد الرحلات الإضافية في أواخر شهر رمضان ، انطلاقاً من الرياض في تمام 04:30 عصراً، في حين سيكون موعد الرحلات من القصيم إلى المجمعة والرياض في الثامنة مساء ، كما أدرجت الشركة رحلات إضافية أيام العيد: السبت والأحد والأثنين، حيث سيكون وقت انطلاق رحلة السبت من محطة الرياض في 06:30 مساء ، ويومي الأحد والأثنين عند الساعة 05:30 مساءً.

مما يذكر أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى تشغيل بنية تحتية فعالة وآمنة للسكك الحديدية تسهم في ربط مناطق المملكة المختلفة وتطويرها، لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل وخفض معدلات حوادث الطرق.