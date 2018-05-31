 معهد الحرم المكي يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

واس(صدى):

أعلن معهد الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول في المعهد للعام الدراسي الجديد 1439 – 1440 هـ بجميع أقسامه المتوسطة والثانوية وكذلك القسم النسائي للمرحلة المتوسطة حتى تاريخ 1 / 12 / 1439هـ، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/KzqCQ6.

وبين مدير المعهد الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشهري أن القبول لهذا العام سيكون الكترونيا ويأتي ذلك مع التحول الرقمي للمعهد ضمن رؤية المملكة 2030 وتقديم أرقى الخدمات للمتقدمين. معبرا عن شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما يولي معاليه من اهتمام بالعلم وطلابه.