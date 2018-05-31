كراني: موجة حارة في الأيام العشرة القادمة

علي القحطاني (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، حسن كراني أن تجتاح موجه حارة الوسطى والشرقية خلال العشرة أيام القادمة مصدرها القرن الأفريقي.

وقال كراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : موجة حارة يتمركز محورها خلال العشرة الأيام القادمة ما بين أجواء الوسطى والقطاع الشرقى مصدرها القرن الأفريقي ستؤدي لإرتفاع ملموس للحرارة السطحية بقيم ما بين 3–5 مئوية، ويجب عدم التعرض للشمس من 10–4 عصرا فترة طويلة لتجنب الإصابة بضربة الشمس.. والله أعلم.