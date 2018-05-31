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آل الشيخ: تأسيس SWAFF يدل على مكانة المملكة الرياضية

آل الشيخ: تأسيس SWAFF يدل على مكانة المملكة الرياضية
ماجد محمد(صدى):

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بنجاح اجتماع اتحاد جنوب غرب أسيا لكرة القدم اليوم الخميس، مؤكدًا أنه يدل على مكانة المملكة الرياضية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اجتماع اتحاد جنوب غرب آسيا بجدة اليوم…ونجاحه يدل على ما وصلت له المملكة من مكانة رياضية قارية ودولية؛ بفضل الله ثم دعم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله.. والقادم أفضل ” .

وأعلن الاجتماع، اليوم، أنه تقرر تأسيس اتحاد جنوب غرب أسيا لكرة القدم SWAFF، بمشاركة 13 اتحادًا أهليًا.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2362 ] نشر منذ 2 ساعتين

كويس

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