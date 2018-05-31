بمشاركة 13 اتحادا.. تأسيس اتحاد جنوب غرب أسيا لكرة القدم رسميا

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع رؤساء وممثلو 13 اتحادًا أهليًا، اليوم الخميس، في جدة برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، وتم الإعلان رسميًا عن تأسيس اتحاد جنوب غرب أسيا لكرة القدم.

وتقرر أن يضم الاتحاد الجديد، عضوية اتحادات: السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، البحرين، عمان، اليمن، الهند، باكستان، بنجلاديش، المالديف، سريلانكا، نيبال

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واستعرض الاجتماعي، النواحي القانونية والمالية والتطويرية والبنية التحتية والمنافسات والجمعية العمومية والنظام العام للاتحاد.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، في الـ12 من أغسطس القادم، على أن يتم فيه انتخاب الرئيس وأعضا المكتب التنفيذي، والاتفاق على الخطوط العريضة لنشاطات الاتحاد، وكذلك تعيين الأمين العام.