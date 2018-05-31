بالفيديو .. سعود كريري يدفع 240 ألف ريال لنجم الاتحاد العسيري لدعم العميد

نواف السالم(صدى):

صرح سعود كريري لاعب وسط نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق في لقاء تليفزيوني عن موقفه من النادي قائلا : ” الاتحاد كان يمر بموقف صعب، وما فعلته معه من دعم ومساندة هو أمر طبيعي؛ لأن إدارته وقفَت بجانبي في كثير من الوقت وتعاملت معي بشكل جيد للغاية ” .

وأكد أن دعمه وتسديد قيمة تعاقد اللاعب أحمد عسيري بعدما صعد من درجة الشباب، مضيفا: ” هذا شيء طبيعي لأن العميد يستحق أن تساعده، ودائماً نجوم الاتحاد يتميزون بالتكاتف والوقوف بجانب بعضهم البعض ” .

وأشار لاعب المنتخب السعودي السابق إلى أنه اتفق مع نجوم الاتحاد الكبار مثل محمد نور وحمد المنتشري ورضا تايكر على تأجيل الحصول على مستحقاتهم لفترة من نادي الاتحاد لدعم النادي في أزمته مالية التي كان يمر بها ، مؤكدًا أن هذا سلوك طبيعي من لاعبي الاتحاد وهذه صفة مميزة فيهم .

ومن جانبه كشف أحمد عسيري نجم الاتحاد أن سعود كريري دفع له 240 ألف ريال مقدم التعاقد معه في الفترة الماضية.

وجدير بالذكر أن نادي الاتحاد تُوج في موسم 2017-2018 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك عقب الفوز على نادي الفيصلي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.