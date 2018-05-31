قطر في الصومال.. السيطرة على السواحل وتحويلها إلى أفغانستان

طلال الضوي(صدى):

أكد موقع ” ذا كريستال إيز ” المتخصص في تتبع الدول الداعمة للإرهاب حول العالم، أن قطر تحاول أن تفعل في الصومال، ما فعلته تركيا في السودان من السيطرة على جزيرة سوكان.

وأوضح أن قطر تحاول السيطرة على سواحل الصومال، وتعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال دعم المنظمات الإرهابية، و إضعاف الحكومة الصومالية والمجتمع الصومالي، وبالتالي السيطرة على ما تشاء.

وأضاف أن قطر تهدف بشكل رئيسي للسيطرة على ميناء مدينة مقديشو، ومن ثم تحويله إلى قاعدة عسكرية وميناء، تحت ستار التطوير والاستثمار.

وأشار التقرير، إلى أن المراقبون توقَّعوا أن الصفقات تمت خلال الاجتماع بين محمد فرماجو رئيس الصومال وتميم بن حمد، خلال زيارة رئيس الصومال إلى قطر مؤخرًا.

وأكد أن الصوماليين يخشون من أن قطر ستحوّل بلدهم إلى أفغانستان أخرى بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الصومال، مضيفًا أن هناك طموح مشرتك بين قطر وإيران وتركيا في الصومال يمتد إلى اليمن، وبالفعل يضخون المساعدات إلى المنظمات الإرهابية هناك.

كما أوضح التقرير، أن طموحات قطر تجاه الساحل الصومالي، يؤكد الأنباء بوجود مؤامرة من قبل تركيا وإيران وقطر لإنشاء منظمة إرهابية في الصومال.

وأشار إلى أن هذه المنظمة يرجح أن تتبع خطى حزب الله اللبناني، والهدف الرئيسي لمثل هذه المجموعة الإرهابية هو القيام بعمليات تخريبية في الصومال.