حادث انقلاب مروع جنوب جدة

نايف السالم(صدى):

أصيب 11 شخص، بإصابات متفاوتة، مساء اليوم الخميس، جراء حادث انقلاب مايكروباص مروع، بطريق الملك فيصل قبل كبري القاعدة البحرية بجنوب جدة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات 997 تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب مايكروباص تقل عمالاً.

وأضاف ” أبو زيد ” أن اربعة فرق إسعافية، وفرقتان استجابة متقدمة، والقائد الميداني محمد الشريف، باشرت موقع الحادث، وبعد إجراءات الفرز الطبي اتضح وجود 11 اصابة متفاوتت مابين الخطيرة والمتوسطة.

وقال: قدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى شرق جدة.