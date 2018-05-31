تفاصيل القرار.. تطبيق نظام المقررات الدراسية على جميع المدارس الثانوية

حمود العنزي (صدى):

أصدر الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم توجيهًا بتطبيق نظام المقررات على جميع المدارس الثانوية في المملكة بشكل مرحلي لثلاث سنوات ابتداءً من الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 1440/1439هـ .

جاء ذلك في تعميم صادر من وزارة التعليم، بيَّنت فيه أن القرار اتخذ بعد معرفة متطلبات تطبيق نظام المقررات، و كذلك حصر التحديات التي تواجه تطبيقه، إضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة التي تحقق جودة أعلى لمخرجات التعليم .

وشرحت الوزارة، النظام، وأهدافه ومزاياه، وكذلك البرامج التي يتوجب على الطلاب إتمامها بمعدل 200 ساعة، وذلك من خلال إنفوجراف نشرته على موقعها الإلكتروني.