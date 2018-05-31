تفاصيل القرار.. تطبيق نظام المقررات الدراسية على جميع المدارس الثانوية
أصدر الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم توجيهًا بتطبيق نظام المقررات على جميع المدارس الثانوية في المملكة بشكل مرحلي لثلاث سنوات ابتداءً من الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل 1440/1439هـ .
جاء ذلك في تعميم صادر من وزارة التعليم، بيَّنت فيه أن القرار اتخذ بعد معرفة متطلبات تطبيق نظام المقررات، و كذلك حصر التحديات التي تواجه تطبيقه، إضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة التي تحقق جودة أعلى لمخرجات التعليم .
وشرحت الوزارة، النظام، وأهدافه ومزاياه، وكذلك البرامج التي يتوجب على الطلاب إتمامها بمعدل 200 ساعة، وذلك من خلال إنفوجراف نشرته على موقعها الإلكتروني.
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