أسباب سعادة نجم البايرن برحيل زيدان عن تدريب نادي ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن اللاعب الكولومبي خيمس رودريغيز نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني سعيد بعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب نادي ريال مدريد.

وقالت المصادر: إن خيمس قد يلعب مع زميله الويلزي جاريث بيل في صفوف بايرن ميونيخ خلال الموسم المقبل.

وأضافت المصادر : أبدى خيمس سعادته برحيل زيدان خاصة أنه أتعب اللاعب الويلزي بيل كثيراً وتسبب في فقدانه للثقة في نفسه خلال بعض مباريات الموسم المنقضي.

ويذكر أن زيدان أعلن اليوم في مؤتمر صحفي رحيله عن تدريب ريال مدريد بعد عامين ونصف قضاها في تدريب النادي الملكي محققاً له العديد من الإنجازات.

وعانى خيمس رودريغيز في الفترة الماضية بسبب عدم اللعب بشكل أساسي مع ريال مدريد وقت وجود زين الدين زيدان ليذهب اللاعب الكولومبي على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونيخ، حيث يقترب بيل من الرحيل عن ريال مدريد على الرغم من رحيل المدرب الفرنسي زيدان.

ويشار إلى أن خيمس رودريغيز عانى في الفترة الماضية بسبب عدم اللعب بشكل أساسي مع ريال مدريد وقت وجود زين الدين زيدان ليذهب اللاعب الكولومبي على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونيخ.