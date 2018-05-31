ديوان المظالم يعلن أسماء المقبولين في المسابقة الوظيفية التي أجراها مؤخراً

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن الأسماء المقبولة في المسابقة الوظيفية التي أعلن عنها مؤخراً على المرتبتين الرابعة والسادسة خلال الفترة من 23/6/ 1439 وحتى 28/6/ 1439هـ ، ودعت الإدارة جميع المتقدمين إلى الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية لمعرفة نتيجة الترشيح.من خلال الرابط : http://jobs.bog.gov.sa/hiring/home.aspx .

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية المكلف بديوان المظالم بدر العنزي أن على المقبولين الحضور إلى المقر الذي أُجريت لهم المقابلة الشخصية فيه؛ لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية واستلام نموذج الكشف الطبي خلال الفترة من تاريخ 19 /9 /1439هـ إلى 23 /9 /1439هـ، مصطحبين معهم أصل المؤهلات العلمية وصورتين منه للمطابقة , وأصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة , وصورتين شمسية مقاس ( 3 x 4 ) , وفي حال عدم مراجعة المتقدم أو المتقدمة للمقر أو في حال عدم استكمال البيانات في التاريخ المبيّن أعلاه، فإنَّ ذلك يُعدّ عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح.

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية لتسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم (2020) المتوافقة مع رؤية المملكة (2030) بهدف دعم المرفق القضائي بالكفاءات الوظيفية للمساهمة في تنفيذ خططه الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية ؛ في ظل الدعم السخي الذي يلقاه ديوان المظالم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.