بحلول 2030.. المملكة يمكنها إنتاج نصف الطاقة الشمسية بالعالم عام 2017

نايف السالم(صدى):

تحدَّثت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، عن الجهود الواضحة للمملكة الهادفة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية، مؤكدة أن هذه الجهود تعيد إلى الأذهان البعثة الأمريكية من الجيولوجيين الذين اكتشفوا الاحتياطات الضخمة من النفط داخل المملكة.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن مجمعات الطاقة الشمسية في المملكة يمكنها إنتاج 200 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2030، أي ما يعادل نصف الطاقة الشمسية في العالم بنهاية عام 2017.

وأوضحت الصحيفة، أن المملكة تنوي أن تصبح قوة في السوق المتنامية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن الإمكانات الضخمة ومناخ المملكة يؤهلها لذلك.

ولففت الصحيفة إلى الاتفاق الذي تم إجراؤه بين المملكة وسوفت بنك خلال جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، زلي العهد، في الولايات المتحدة الأميركية في مارس الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق لبناء أكبر مزرعة طاقة شمسية على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.