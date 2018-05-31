بإشراف امير تبوك.. الجهات الحكومية في مدينة الحجاج في تبوك تواصل تقديم خدماتها للمعتمرين

محمود البلوي(صدى):

تواصل الجهات الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في منطقة تبوك, تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار القادمين عبر المنفذ، وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، بهدف توفير كل الإمكانيات لاستقبال زوار بيت الله الحرام وتوديعهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة .

وتعمل لجنة أعمال الحج والعمرة في منطقة تبوك وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة في منفذ حالة عمار على تقديم خدمات إنهاء إجراءات جوازات المعتمرين وتقديم الرعاية الطبية والوقائية والتوعية الدينية لهم، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها الجهات المشاركة كوادرها البشرية والمادية لراحة ضيوف الرحمن .

وأوضح وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة في المنفذ محمد بن عبدالله الحقباني, أن جميع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة تعمل على تقديم كل الخدمات وتذليل كل الصعوبات لإنهاء إجراءات دخول المعتمرين والزوار ، مشيرًا إلى أن مدينة الحجاج شهدت قدوم أعداد كبيرة من المعتمرين منذ بداية موسم العمرة.

وقدمت لهم كل التسهيلات مع تواجد الأجهزة الأمنية والمرورية لمراقبة حركة سير مركبات المعتمرين على الطرق منذ خروجهم من مدينة الحجاج وحتى وصولهم إلى آخر نقطة للحدود الإدارية بالمنطقة .

من جهته أعرب عدد من المعتمرين عن شكرهم للمملكة حكومةً وشعباً ، منوهين بحجم وسهولة الخدمات التي قدمت لهم منذ لحظة وصولهم لمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار وحتى انتهاء إجراءات دخولهم لمنطقة تبوك متجهين لآداء مناسك العمرة .