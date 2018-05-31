ديانا حداد تثير ضجة بسعر فستانها في برنامج مجموعة إنسان

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ، ضجة واسعة بين المتابعين حول سعر فستانها الذي أرتدته خلال حلولها ضيفة على برنامج ” مجموعة إنسان .

حيث ارتدت ديانا فستان طويل من تصميم زينة زكي بلون “ النيود ” الذي بلغ ثمنه 1,277 ريال سعودي أي حوالي 340 دولار أمريكي، وتزينت بماكياج هادئ ناسب نعومة طلّتها، ولكن تنسيقها حقيبة يد باللون الوردي الغامق لم يلق ذاك الإعجاب مقارنة بالفستان، ولكن بالإجمال كانت قد أبهرتهم.

وأثار الفستان إعجاب المتابعين حيث تميّز بقصته الفضفاضة والتي تتماشى مع الإطلالات الرمضانية الصيفية.حيث أثنى فانز البرنسيسة على إطلالتها التي جمعت بين الأناقة والاحتشام، وناسبت قدسية شهر رمضان الكريم .