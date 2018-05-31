” السديري ” يكشف عن نماذج حوادث مؤلمة بين الأزواج

حمود العنزي(صدى):

كشف الكاتب، مشعل السديري، عن وجود نماذج وحوادث مؤلمة و ” مقرفة ” ، حدثت بين الأزواج من مختلف الشعوب، لافتًا إلى أن عروسًا نقلت إلى المستشفى مصابة بكسر في الجمجمة والحوض بعد ثلاث ساعات من انتهاء حفل زواجها، بسبب ضرب زوجها لها، تطبيقًا لنصيحة والدته، لكي يظهر لها ” رجولته ” و ” يوريّها العين الحمرا ” من أول ليلة.

وأشار ” السديري ” إلى ذلك الزوج النيجيري الأهوّج، الذي قطع يدّي زوجته الاثنتين بالساطور، بسبب أنها لم تنجب له أبناء، وبعد أن قبضوا عليه وأجروا الفحوصات الطبية عليه وجدوا أنه هو ” العقيم ” لا هي، وللأسف أنهم حكموا عليه فقط بالسجن مدى الحياة.

وذكر الكاتب واقعة: ” امرأة كردية عراقية من محافظة السليمانية، ابتليت برجل ” فحل ” أكثر من اللازم، ولسانه طويل وبذيء أكثر من (اللازمين)، ولا تمر عليها ليلة إلاّ ويوسعها ضرباً وشتائم وإهانات، وعندما ضاقت ذرعاً بهذه الحالة المزرية، ما كان منها في إحدى الليالي إلاّ أن تضع له في قدح الشاي (منّومًا قويًا)، وبعد أن غطس في الأحلام، فتحت فمه وقطعت بالسكين لسانه من (لغاليغه). ”

وأضاف: ” في إيطاليا حصل شجار بين زوجين وصل إلى عنان السماء، وعندما فقد الزوج أعصابه فما كان منه إلاّ أن يحضر وقوداً ويسكبه على زوجته، ومن شدّة حماسته طرطش الوقود على ملابسه أيضاً وعندما أشعل الولاعة ليحرق بها ملابس زوجته الهاربة، اشتعلت ملابسه هو في الوقت الذي قفزت فيه هي من البلكونة من الدور الأول ونجت بنفسها، فيما اشتعلت فيه هو النيران، ولولا جيرانه الذين أطفأوها ونقلوه للمستشفى لكان قد ذهب في (خرخر)، وما زال بين الحياة والموت. ”

وأكد ” السديري ” ، قائلًا: ” لا أظن أن هناك صيغة أجمل وأحكم وأعدل، من تلك الصيغة التي وردت في القرآن الكريم على أساس أن تكون إطارًا مثاليًا للحياة الزوجية، وهي وردت بأربع كلمات فقط: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). ”