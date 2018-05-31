بالفيديو.. صاعقة من البرق تضرب قمة برج إيفل

باريس(صدى):

ضربت صاعقة من البرق المعلم الأشهر في فرنسا، وهو قمة برج إيفل، وتناقلت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات مثيرة للحظة ضرب الصاعقة البرج، حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس قبل يومين عواصف مصحوبة بالبرق والرعد والأمطار الغزيرة، تسببت في إغلاق العديد من محطات المترو.

ويُذكر أن ارتفاع مياه الأمطار وصل إلى 30 سم، وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، العديد من المارة ومستعملي المترو الذين لم يستطيعوا الخروج من محطة مترو الأنفاق في الدائرة الباريسية الـ19، بل لم تتمكن القطارات من التوقف عند محطة جوردان الواقعة على خط المترو رقم 11.