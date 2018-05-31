انطلاق ” ماكلارين سينا ” في باقتها الصفراء ببلجيكا

متابعات(صدى):

تعتبر سينا أحدث سيارات ماكلارين في الوقت الحالي وتحمل تصميم أيروديناميكي مميز كسيارة خارقة , وآخر الصور التي تم رصدها للسيارة أخذت في بلجيكا وهي تظهر نسخة مثالية من السيارة تظهرها بكامل اثارتها حيث ظهرت بلون أصفر وقد رصدت وهي متوقفة بجانب متجر للقهوة في الدولة الأوروبية.

وقد وصفت ماكلارين سينا بانها تقدم جيل جديد من السيارات التي تحمل تصميم أمامي مختلف وباقة أيروديناميكية خلفية مميزة وزيادة في القوة السفلية والتحكم في الجوانب الأيروديناميكية لتعزيز الاداء . كما يمكن زيادة اثارة تصميم السيارة عبر شفرات أيروديناميكية أمامية وتحمل لون أزرق أزوري أو برتقالي ماكلارين.

وتحمل السيارة محرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 800 حصان ولكن يتوقع أن تزيد هذه الأرقام مع زيادة التوقعات بخصوص السيارة التي تعتمد على موديلات 720S .