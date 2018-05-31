” الحربي ” يطالب فواز السعيد بتقديم أغنية عن ” حزام الأمان “
عرض طارق الحربي، مقدم برنامج ” رادار طارئ ” ، مقطع فيديو للفنان فواز السعيد، وهو يرقص داخل السيارة أثناء القيادة.
وتبادل الثنائي الضحك، بعد عرض المقطع، وقال ” السعيد ” إن هذا المقطع قديم أي قبل النظام المرور الجديد.
وطالب ” الحربي ” ، الفنان فواز السعيد بأن يوجه نصيحة إلى الجمهور بعدم الرقص داخل السيارة، فقال السعيد : ” الحين أنصح، أربطوا الحزام، لا تصوروا ” .
من جانبه، طالبه ” الحربي ” بأن يوجه النصيحة إلى الجمهور عن طريق أغنية عن حزام الأمان.
طلال[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 52 دقيقة
ههههههههههههههه ستكون الاغنيه رائعه
خديجه[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يعطيك العافيه اخوي 😂😂😂😂😂