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” الحربي ” يطالب فواز السعيد بتقديم أغنية عن ” حزام الأمان “

” الحربي ” يطالب فواز السعيد بتقديم أغنية عن ” حزام الأمان “
نايف السالم(صدى):

عرض طارق الحربي، مقدم برنامج ” رادار طارئ ” ، مقطع فيديو للفنان فواز السعيد، وهو يرقص داخل السيارة أثناء القيادة.

وتبادل الثنائي الضحك، بعد عرض المقطع، وقال ” السعيد ” إن هذا المقطع قديم أي قبل النظام المرور الجديد.

وطالب ” الحربي ” ، الفنان فواز السعيد بأن يوجه نصيحة إلى الجمهور بعدم الرقص داخل السيارة، فقال السعيد : ” الحين أنصح، أربطوا الحزام، لا تصوروا ” .
من جانبه، طالبه ” الحربي ” بأن يوجه النصيحة إلى الجمهور عن طريق أغنية عن حزام الأمان.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 52 دقيقة

ههههههههههههههه ستكون الاغنيه رائعه

[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يعطيك العافيه اخوي 😂😂😂😂😂

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