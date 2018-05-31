موقف الضمان والتأهيل الشامل من حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أن الضمان والتأهيل الشامل يعتبران دخلًا للمواطن، ولكن البرنامج لا يتطلب الإفصاح عنهما.

وورد سؤال إلى حساب خدمة العملاء عبر ” تويتر ” ، من أحد المواطنين حول أن الضمان والتأهيل الشامل يعتبران دخلاً للمواطن أو لا.

من جانبه، قال الحساب في رده على السؤال : ” أهلاً بك ، نعم ، ولكن لا يتطلب الإفصاح عن الضمان والتأهيل الشامل في برنامج حساب المواطن . نسعد بخدمتك ” .