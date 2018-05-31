موقف الضمان والتأهيل الشامل من حساب المواطن
أكد برنامج حساب المواطن، أن الضمان والتأهيل الشامل يعتبران دخلًا للمواطن، ولكن البرنامج لا يتطلب الإفصاح عنهما.
وورد سؤال إلى حساب خدمة العملاء عبر ” تويتر ” ، من أحد المواطنين حول أن الضمان والتأهيل الشامل يعتبران دخلاً للمواطن أو لا.
من جانبه، قال الحساب في رده على السؤال : ” أهلاً بك ، نعم ، ولكن لا يتطلب الإفصاح عن الضمان والتأهيل الشامل في برنامج حساب المواطن . نسعد بخدمتك ” .
عمار[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 31 دقيقة
مابنشوف اي فعل من حساب المواطن مجرد كلمات 😏