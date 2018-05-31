الزوري بعد رحيله عن الهلال: ” كيان عظيم كالجبال “

ماجد محمد(صدى):

عبَر عبدالله الزوري، لاعب الهلال السابق، عن تقديره لناديه بتغريدات عاطفية مشحونة بالعرفان والحب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، مؤكدًا على امتنانه للأوقات الجميلة التي عاشها داخل أسوار الهلال التي أحاطته بأخوة أوفياء جمعته بهم الصداقة، وأنه سيظل يذكرهم بالخير ويخصهم بالدعاء.

وأعرب الزوري عن شكره لكل رؤساء الهلال الذين وقفوا معه وقفات أبوية، مؤكدًا إنه ليس من السهل عليه أن يكون جزءًا من كيان عظيم كالجبال، ويكون محاطًا بجمهور كجمهور الهلال ويحفظ اسمه في سجلات الزعيم أعوامًا طويلة؛ لكنه اعترف بأن دوام الحال من المحال.

وأثنى الزوري فى تغريدته على الجهود التي يبذلها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، مضيفًا إنها جهود لا ينكرها صاحب بصيرة، فهو يقوم بكل ما يرفع مستوى الرياضة السعودية عالميًا، وهناك تطوير لمختلف الأندية، واهتمام باللاعبين، وحرص دائم على مصلحة الجميع.

ووعد الزوري في ختام تغريدته إدارة نادي الوحدة ببذل كل ما يستطيع من جهد لوضع بصمة إيجابية في النادي.