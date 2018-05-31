شقيق الشهيد السبيعي يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

عادل الحربي(صدى):

كشف ناصر شقيق الشهيد عبد الله القريشي السبيعي، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد الذي تعرّض أمس الأربعاء، لطعنة من مجهولين في الطائف.

وأوضح شقيق الشهيد أنه التقى شقيقه للمرة الأخيرة قبل يومين على وجبتي الفطور والسحور، ثم قرر بعدها عبد الله أن يذهب إلى مكة لأداء العمرة، وبعد الانتهاء من عمرته عاد إلى الميدان ليستشهد، لافتًا إلى أن أخيه الشهيد معروف ببشاشته وحبه للناس ولفعل الخير، فهو يبلغ من العمر 29 سنة، وله ابن واحد اسمه ” مشاري ” ، وتوفيت والدتهما قبل 9 أشهر.

وأضاف، قائلًا: ” إننا صابرون ومحتسبون الأجر من الله، فقد وصلنا الخبر من زميله في العمل الساعة 11 من ليلة أمس، فلا نعلم نفرح أم نحزن، فكلنا على طريق الفداء، وأخي ذهب إلى عمله ليؤدي واجبه في خدمة وطنه، وإنني أقول أحسن الله عزاء الشعب السعودي في أخي، وكل جنود الوطن الذين ضحوا بحياتهم وأرواحهم في سبيل الوطن. ”

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