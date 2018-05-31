غرق شاب في نهر موسكو بسبب بنطال جينز

موسكو(صدى):

شهد جسر نهر موسكو الشهير ، حادث مؤسف ، حيث لقي شاب مصرعه غرقاً في النهر بسبب بنطال جينز .

وكان قفز الشاب من جسر أندرييفسكي إلى مياه نهر موسكو في العاصمة الروسية ، وعقب إحساسه بالغرق لوح للموجودين على الجسر بعد أن أصبح في الماء .

وروى أحد المتواجدين لحظة وقوع الحادث أن الشاب أخذ يخلع ملابسه. فتخلص في البداية من حذائه الرياضي ثم من قميصه .

وعندما جاء الدور على خلع البنطال تعثر الشاب ولم يستطع خلعه، لأنه من قماش الجينز الذي امتلأ بالماء وأصبح وثقيلا، الأمر الذي منعه من الحركة فلم يستطع السباحة ما أدى إلى غرقه.