” زائر باكستاني ” يفقد طفله بالمسجد الحرام وفرق المتطوعين تعثر عليه

نايف السالم(صدى):

فقد زائر باكستاني الجنسية، طفله داخل الحرم المكي، ليظل ” الزائر الباكستاني ” شارد الذهن مسغولًا بالبحث عن ابنه بعمر السنتين، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأن أحد أبناء مكة المكرمة المتطوعين عثر على ابنه.

حيث ساهم المتطوع برفقة زملائه في العثور على ” الطفل ” ؛ وذلك بعد تكثيف عمليات البحث عنه؛ ليجدوه في ساحات الحرم المكي الشريف.

وأعرب ” الزائر الباكستاني ” ، عن شكره لأبناء مكة؛ بعد أن ساهمو في العثور على طفله، مبينًا أن هذا التصرف غير مستغرب على المملكة قيادة وشعبًا، الذين يوجهون للحاج والمعتمر والزائر للحرمين الشريفين الاهتمام والعناية.