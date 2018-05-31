” زائر باكستاني ” يفقد طفله بالمسجد الحرام وفرق المتطوعين تعثر عليه
فقد زائر باكستاني الجنسية، طفله داخل الحرم المكي، ليظل ” الزائر الباكستاني ” شارد الذهن مسغولًا بالبحث عن ابنه بعمر السنتين، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بأن أحد أبناء مكة المكرمة المتطوعين عثر على ابنه.
حيث ساهم المتطوع برفقة زملائه في العثور على ” الطفل ” ؛ وذلك بعد تكثيف عمليات البحث عنه؛ ليجدوه في ساحات الحرم المكي الشريف.
وأعرب ” الزائر الباكستاني ” ، عن شكره لأبناء مكة؛ بعد أن ساهمو في العثور على طفله، مبينًا أن هذا التصرف غير مستغرب على المملكة قيادة وشعبًا، الذين يوجهون للحاج والمعتمر والزائر للحرمين الشريفين الاهتمام والعناية.
ابو غمار[ عدد التعليقات: 17098 ] نشر منذ 28 دقيقة
جزاهم الله خير