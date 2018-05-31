إصدار 708 حكم في قضايا تحرش خلال 8 أشهر

نايف السالم(صدى):

تلقت محاكم المملكة، ما يقرب من 1827 قضية تحرش خلال العام الماضي 1438هـ، أصدرت خلالها 708 حكم خلال الـ8 أشهر الماضية.

وتصدرت منطقة مكرة المكرمة قائمة قضايا التحرش التي تلقتها المحاكم بنسبة 35.5% بـ650 قضية، تليها منطقة الرياض بنسبة 25% بـ457 قضية، في المرتبة الثالثة المنطقة الشرقية بـ257 قضية، ثم المدينة المنورة بـ145 قضية.

فيما جاءت منطقة تبوك في المرتبة الخامسة بـ70 قضية، تليها منطقة القصيم بـ68 قضية، ثم عسير بـ54 قضية، وجازان بـ40 قضية، وحائل بـ25 قضية، فيما سجلت منطقة نجران أقل القضايا بـ9 قضايا تحرش فقط.

كما أوضحت الوزارة أنه يوجد 5 طرق للتبليغ عن قضايا التحرش، وهي بوابة الداخلية وبريدها الإلكتروني ومراكز الشرطة، وتطبيق ” كلنا أمن “، بالإضافة إلى الرقم المجاني 999 أو 911 وفاكس 0112450308.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسة، الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله، على نظام مكافحة التحرش، والذي تضمن عقوبة السجن بحيث لا تزيد عن سنتين وغرامة 100 ألف ريال أو بكليهما للمرة الأولى، والسجن 5 سنوات وغرامة مالية 300 ألف ريال أو بكليهما في حال تكرار فعل التحرش؛ حيث تشمل العقوبات الجنسين.

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