العثور على طيار هندي متوفى في صالة رياضية بأحد فنادق الرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من العثور على جثة طيار هندي يبلغ من العمر 27 عامًا، ويسمى ريكويك تيواري، أمس الأربعاء، عقب وفاته في صالة رياضية بأحد الفنادق الفاخرة بالعاصمة الرياض.

وأوضح أحد زملاء ” تيواري ” أن الجهات الأمنية حضرت إلى موقع النادي؛ حيث قامت بكسر باب غرفة صغيرة تُستخدم للاستحمام، وتم نقل الطيار إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي السياق نفسه، أكد التقرير الطبي أنه توفي بسبب نوبة قلبية؛ كما كشفت تقارير هندية، أن الطيار تيواري تَعَرّض لنوبة قلبية عقب ممارسته للرياضة في صالة الألعاب الرياضية بالفندق الذي كان يقيم فيه طاقم الخطوط الهندية.

وبدأت السفارة الهندية في الرياض في الإجراءات الرسمية لنقل الجثمان إلى بلاده، كما أنها أبلغت أسرة الطيار في الهند.