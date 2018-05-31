الليلة.. ” القصبي ” يرد على الجدل حول ” العاصوف “
يرد الفنان ناصر القصبي، ليلة اليوم الخميس، على التساؤلات حول ما يثار من جدل بخصوص مسلسل ” العاصوف ” التلفزيوني الذي يرصد تاريخ المملكة في سبعينيات القرن الماضي، والتحولات الاجتماعية والدينية والفكرية التي صاحبتها.
وسيستضيف برنامج ” مجموعة إنسان ” مع الإعلامي علي العلياني؛ ناصر القصبي، وذلك في لقاء خاص على قناة MBC1، كما وصف ” العلياني ” ناصر القصبي بعملاق الدراما السعودية والفنان الكبير.
وهاجم أحد المغردين ” القصبي ” موجهًا طلبًا غريبًا إلى ” العلياني ” قائلًا: ” يا ليت يطلب منه الاعتزال لا يفشّل نفسه أكثر ويحترم تاريخه ” ، بينما تمنى آخر جمع الفنانيْن ” القصبي ” و ” السدحان” في عمل فني واحد، قائلاً: “تكفا يالعلياني طلبناك نبي نشوف القصبي والسدحان سوا مع بعض، نجمين كبيرين ترى الدنيا ما تسوى ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17098 ] نشر منذ 30 دقيقة
اوكي يكون خير