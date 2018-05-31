رسميا.. زين الدين زيدان يرحل عن ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أعلن مدرب فريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، اليوم الخميس، استقالته بشكل رسمي من تدريب النادي الملكي، والذي ينتهي تعاقده معه في 2020.

وجاء قرار الفرنسي زين الدين زيدان بشكل مفاجيء، بعد مشوار نجاحه مع النادي الملكي ونجاحه في قيادته للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

وكشف زيدان عن قراره على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وكان ريال مدريد حصل على لقب بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13، السبت الماضي، بعد فوزه على ليفربول بثلاثية مقابل هدف واحد، لينضم هذا الإنجاز إلى الإنجازات التاريخية التي حققها المدرب الفرنسي مع النادي الملكي منذ توليه القيادة.