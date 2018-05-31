رغم مكوثه بالعناية المركزة.. ” طالب ” ينهي دراسته المتوسطة والثانوية بعسير
في قصة تجسد معاني الإصرار والتفاني، تمكن الطالب عبد الرحمن مغاوي، طالب منوم بالعناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، دراسة المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتأهب الآن لمواصلة دراسته الجامعية.
وبالتطرق للتفاصيل، كان ” عبد الرحمن ” قد تعرض لحادث مروري في مايو 2012 برجال ألمع بعسير؛ حيث تسببت الحادثة له بإصابات عديدة من بينها إصابة في الحبل الشوكي، أقعدته عن الحركة منذ ذلك الحين.
وكتب الطالب ” عبد الرحمن ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” الحمد لله أولاً وآخرًا، اليوم أنهيت آخر اختباراتي في الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الثانوي، و بهذا أكون اكتملت مرحلة مهمة من مراحل حياتي التي عشت تفاصيلها في المستشفى ” .
ثم أعرب عن شكره وامتنانه لأسرته، قائلًا: ” وهذا كان بفضل الله أولًا، و من ثم الجهد الجبار الذي بذله أفراد أسرتي أبي، أمي، أخي، وحتى أختي الصغيرة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 11 دقيقة
ماشاء الله عليك يا بني
ماجد[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يتمم شفاءه علي خير ويسعدك ياابني يااارب