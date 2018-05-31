رغم مكوثه بالعناية المركزة.. ” طالب ” ينهي دراسته المتوسطة والثانوية بعسير

أبها(صدى):

في قصة تجسد معاني الإصرار والتفاني، تمكن الطالب عبد الرحمن مغاوي، طالب منوم بالعناية المركزة بمستشفى عسير المركزي، دراسة المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما يتأهب الآن لمواصلة دراسته الجامعية.

وبالتطرق للتفاصيل، كان ” عبد الرحمن ” قد تعرض لحادث مروري في مايو 2012 برجال ألمع بعسير؛ حيث تسببت الحادثة له بإصابات عديدة من بينها إصابة في الحبل الشوكي، أقعدته عن الحركة منذ ذلك الحين.

وكتب الطالب ” عبد الرحمن ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” الحمد لله أولاً وآخرًا، اليوم أنهيت آخر اختباراتي في الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الثانوي، و بهذا أكون اكتملت مرحلة مهمة من مراحل حياتي التي عشت تفاصيلها في المستشفى ” .

ثم أعرب عن شكره وامتنانه لأسرته، قائلًا: ” وهذا كان بفضل الله أولًا، و من ثم الجهد الجبار الذي بذله أفراد أسرتي أبي، أمي، أخي، وحتى أختي الصغيرة ” .