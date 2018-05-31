إلغاء 11 ترخيصا لاستعمال علامة الجودة

حمود العنزي(صدى):

ألغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 11 ترخيصًا لاستعمال علامة الجودة؛ خلال زيارات ميدانية لمدققي الهيئة على المصانع الحاصلة على العلامة بهدف التأكد من الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية.

وأوضحت الهيئة أنه تم إلغاء التراخيص لعدم الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية لعلامة الجودة السعودية، أو عدم تنفيذ إجراءات تجديد ترخيص استخدام علامة الجودة أو توقف الانتاج أوطلب المصنع.

كما أشارت إلى أن الهيئة استقبلت 2.779 بلاغ غش تجاري عن علامة الجودة من تطبيق ” تأكد “، كما تم رصد 18 حالة تزوير أو مخالفة لاستعمال علامة الجودة من خلال رحدة رصد حالات التزوير بالهيئة.