بعد مطالب ” العقاريين ” بتدخلها لوقف انهيار الأسعار.. الهيئة العامة للعقار ترد

نايف السالم(صدى):

ردت الهيئة العامة للعقار على مطالبات ” عقاريين ” بتدخل الهيئة؛ لوقف ركود السوق العقاري وانخفاض الأسعار.

حيث قال عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة لن تتدخل في الأسعار وأن سوق العقاري متروك للعرض والطلب.

وأضاف: ” المبارك ” : ” سوق العقار يخضع للعرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة حكومة التدخل لتحديد الأسعار، وأن الهيئة لا تستطع معاقبة الإعلام، وعلى من يتضرر من الإعلام اللجوء للقضاء ” .

من الجدير بالذكر أن ” العقاريين ” اتهموا ما أسموهم ببعض الجهات بمحاربتهم واستهدافهم؛ مناشدين المحافظ بالتدخل لحمايتهم من الإعلاميين والكتاب والمهمتين بالشأن العقاري على وسائل التواصل الاجتماعي.