بعد مطالب ” العقاريين ” بتدخلها لوقف انهيار الأسعار.. الهيئة العامة للعقار ترد
ردت الهيئة العامة للعقار على مطالبات ” عقاريين ” بتدخل الهيئة؛ لوقف ركود السوق العقاري وانخفاض الأسعار.
حيث قال عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة لن تتدخل في الأسعار وأن سوق العقاري متروك للعرض والطلب.
وأضاف: ” المبارك ” : ” سوق العقار يخضع للعرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة حكومة التدخل لتحديد الأسعار، وأن الهيئة لا تستطع معاقبة الإعلام، وعلى من يتضرر من الإعلام اللجوء للقضاء ” .
من الجدير بالذكر أن ” العقاريين ” اتهموا ما أسموهم ببعض الجهات بمحاربتهم واستهدافهم؛ مناشدين المحافظ بالتدخل لحمايتهم من الإعلاميين والكتاب والمهمتين بالشأن العقاري على وسائل التواصل الاجتماعي.
qlq[ عدد التعليقات: 2325 ] نشر منذ 22 دقيقة
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2009
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