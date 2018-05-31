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  3. بعد مطالب ” العقاريين ” بتدخلها لوقف انهيار الأسعار.. الهيئة العامة للعقار ترد

بعد مطالب ” العقاريين ” بتدخلها لوقف انهيار الأسعار.. الهيئة العامة للعقار ترد

بعد مطالب ” العقاريين ” بتدخلها لوقف انهيار الأسعار.. الهيئة العامة للعقار ترد
نايف السالم(صدى):

ردت الهيئة العامة للعقار على مطالبات ” عقاريين ” بتدخل الهيئة؛ لوقف ركود السوق العقاري وانخفاض الأسعار.

حيث قال عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار، أن الهيئة لن تتدخل في الأسعار وأن سوق العقاري متروك للعرض والطلب.

وأضاف: ” المبارك ” : ” سوق العقار يخضع للعرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة حكومة التدخل لتحديد الأسعار، وأن الهيئة لا تستطع معاقبة الإعلام، وعلى من يتضرر من الإعلام اللجوء للقضاء ” .

من الجدير بالذكر أن ” العقاريين ” اتهموا ما أسموهم ببعض الجهات بمحاربتهم واستهدافهم؛ مناشدين المحافظ بالتدخل لحمايتهم من الإعلاميين والكتاب والمهمتين بالشأن العقاري على وسائل التواصل الاجتماعي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2325 ] نشر منذ 22 دقيقة

hh

2009

كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة وقويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للعــــــــــــــقاريـــــــــــــــــــــــــــــــن

الانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلط

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