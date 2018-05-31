تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يحتفظ بمكانته

حمود العنزي (صدى):

شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة بتقديرات أِشارت إلى ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية.

وانخفضت أسعار عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.13% إلى 77.40 دولار للبرميل، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ولكن بالرغم من تراجعها إلا أنها سجلت ارتفاع بنسبة 2.7% خلال مايو.

كما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.22% إلى 68.06 دولار للبرميل، في طريقها إلى تحقيق خسارة شهرية بنسبة 0.7%.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل، ومن المنتظر لاحقًا اليوم إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية والإنتاج التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة.

يُذكر أن بأن منتجي النفط في الخليج العربي عبروا عن رضائهم بالوضع الحالي لقيود الإنتاج، والذي أدى لارتفاع الأسعار من جديد بعد أيام من الانخفاض عقب احتمالية زيادة الإنتاج من ” أوبك ” وحلفائها.